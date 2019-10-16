Balıkesir'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 zanlı da gözaltına alındı.16 Ekim 2019 Çarşamba 12:41
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Altınova Mahallesi İskele mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirleyen İskele Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen C.B, M.S. ve H.A. ise gözaltına alındı.
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