Balıkesir'de 12 kaçak göçmen yakalandı Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 zanlı da gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Altınova Mahallesi İskele mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu belirleyen İskele Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen C.B, M.S. ve H.A. ise gözaltına alındı.

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