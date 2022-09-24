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Yerel Balıkesir'de 115 aranan şahıstan 20'si tutuklandı
Yerel

Balıkesir'de 115 aranan şahıstan 20'si tutuklandı

Balıkesir'de il genelinde yapılan operasyonlarda aranan 115 şahıstan yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 20'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 13:04:00 -
Balıkesir'de 115 aranan şahıstan 20'si tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen ve 20 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 78 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 2 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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