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Eğitim Balıkesir Üniversitesi yüz yüze eğitime geçti mi? Uygulamalı eğitim nasıl yapılacak?
Eğitim

Balıkesir Üniversitesi yüz yüze eğitime geçti mi? Uygulamalı eğitim nasıl yapılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda YÖK’ten üniversitelerin yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim kararı geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacağı bildirildi. YÖK’ün bu karardan sonra üniversitelerde uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılırken diğer bölümler için uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinde yapılan uygulamala eğitim konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki Balıkesir Üniversitesi uygulamalı eğitim sonlanı mı? Balıkesir Üniversitesi uygulamalı eğitim nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:43:00 -
Balıkesir Üniversitesi yüz yüze eğitime geçti mi? Uygulamalı eğitim nasıl yapılacak?

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik; Hemşirelik Bölümleri ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Son Sınıf Öğrencileri ile İlgili Balıkesir Üniversitesinden son dakika açıklaması geldi. Uygulamalı yüz yüze eğitim konusunda Balıkesir Üniversitesi Senatosu’ndan yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Senatosu 19.02.2021 tarih 2021/2 sayılı kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı son sınıf öğrencilerinin sağlık kurumlarında yapacakları uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılması kararı almıştı. Ancak Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 10.03.2021 Tarih ve 2021/19 sayılı kararı çerçevesinde, sağlık kurumlarında yapılacak bu uygulamaların yeni bir değerlendirmeye kadar ertelenmesine ve 2020-2021 Bahar Yarıyılında söz konusu uygulamalı eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine; salgının seyrine göre ilgili Fakülte ve Yüksekokulun belirtilen öğrenciler ve uygulamalar için  ilerleyen süreçte  yeni bir değerlendirme yapabileceğine karar verilmiştir.”

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