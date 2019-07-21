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Balıkesir suşi ile tanıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hizmete giren şehrin ilk Japon yemekleri sunan restoranında vatandaşlar Japonların ünlü yemeği suşi başta olmak üzere birçok Uzakdoğu lezzetini tatma şansı yakalıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:31
Balıkesir suşi ile tanıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hizmete giren şehrin ilk Japon yemekleri sunan restoranında vatandaşlar Japonların ünlü yemeği suşi başta olmak üzere birçok Uzakdoğu lezzetini tatma şansı yakalıyor.


Japon kültürünün başta suşi olmak üzere bir çok lezzetinin tadılabileceği ve bu anlamda Balıkesir’deki ilk restoran olan mekan Bandırma ilçesinde hizmete girdi. Japon suşi ustalarından aldığı eğitimle Bandırmalılara ilk suşi deneyimini yaşatan Hatice Sencer, suşinin yapımından, ikram edilişine kadar birçok detayı İHA’ya anlattı.



Bölgede bir ilk


Bandırma’da İşletmeci Hasan Arslan tarafından açılan restoranda Uzakdoğu yemek kültürüne özgü, başta suşi olmak üzere bir çok lezzetin bulunduğu mekan kısa zamanda ilgi odağı oldu. Bandırmalılar Japon yemeklerini tatmak için restoran gelerek televizyonlarda görme imkanı buldukları dünyaca ünlü lezzetleri burada yiyebiliyor.


Japon suşi ustalarından aldığı eğitimlerle Bandırmalılara suşi lezzetini sunan Hatice Sencer, Japon yemeklerinin yapım ve sunumunu ise geleneksel Japon kıyafetleri ile yapıyor. Sancar,“Suşi yapmayı Uzakdoğu’dan buraya gelen bir suşi ustasından öğrendim. Suşiyi Balıkesir genelinde bir tek bu mekanda biz yapıyoruz. Suşinin birçok çeşidi var. İçerisinde yengeç olanı var. Vejeteryanlar için avokado ve salatalıkla yapılanı var. Çiğ balıktan yapılıyor genelde. Biz burada somon balığını kullanmayı tercih ediyoruz. Bazı çeşitleri pişirilerek yapılıyor. Bandırma’da talep ilk başta azdı ama insanlar tanıdıkça ve lezzetinin farkına vardıkça ilgileri arttı. Genellikle işlenmiş yengeçli olan suşi çeşidimiz çok ilgi görüyor" dedi.



“Hedefimiz farklılık oluşturmaktı”


Bandırma’ya Balıkesir’in ilk Japon yemekleri yenilebilen restoranı kazandıran İşletmecisi Hasan Arslan ise, “1996 yılından bu yana işin mutfağından en üst seviyesine kadar çalıştım. Bandırma’da bu mekanı açarken hedefimiz farklılık oluşturmaktı. Uzakdoğu mutfağını ve Japon kültürünü sergilemek istedik. Bu konuda elimizdeki tüm imkanları kullanarak Şefimiz Hatice Sencer’e Uzakdoğu’dan gelen bir Japon suşi ustasından eğitim aldırdık. Bandırma’ya ve Balıkesir’in geneline farklı lezzetler sunabileceğimize inanıyoruz. Özellikle suşi ve Uzakdoğu mutfak kültürü konusunda iddialıyız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:31
  1. kültür
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