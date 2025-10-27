  • İSTANBUL
Gündem Balıkesir Sındırgı'da deprem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da deprem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir Sındırgı'da deprem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum,

AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.

1
x

