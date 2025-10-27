Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD verilerine göre 6.1'lik ana depremin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, saat 22:50 ve 23:04'te 4.2 büyüklüğünde iki önemli artçı deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Artçı sarsıntıların bölgede sürmesi nedeniyle vatandaşların panik yaşamaya devam ettiği aktarılıyor.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLERİMİZ SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLAMIŞTIR

Sarsıntının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremi doğrulayarak AFAD ve ilgili tüm kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını açıkladı. İstanbul ve İzmir valilikleri ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

VALİLERDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, "Geçmiş olsun. Rabbim milletimizi ve devletimizi her türlü afetten, felaketten ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Elban açıklamasında, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.





