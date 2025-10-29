  • İSTANBUL
Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem çevrede tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 23.49’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde merkez üssü olarak kaydedilen bir deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Geceyi sakin geçiren bölge halkı, aniden meydana gelen sarsıntıyla kısa süreli panik yaşadı. Deprem Sındırgı başta olmak üzere çevredeki ilçe ve bazı illerden de hissedildi. Özellikle üst katlarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı daha net hissettiklerini belirtti.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre, deprem sonrası can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD ve yerel yetkililer, bölgedeki muhtemel riskleri takip altına aldı. Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı’ndan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.

