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Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 5 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:18:23 -
Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 5 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 0,30 gram esrar maddesi, 3 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu hap, 1.95 gram metamfetamin ile 1 adet bong uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği açıklandı.

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