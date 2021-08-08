Balıkesir otobüs kazası sebebi ne? Balıkesir’de otobüs kazası neden oldu? Balıkesir otobüs kazası otobüste kaç kişi vardı?

Son dakika haberi: Orman yangınlarıyla Türkiye’nin ciğerleri yandı. Orman yangınları ile mücadele devam edilirken, Türkiye’yi yasa boğan son dakika haberi Balıkesir’dene geldi. Balıkesir’de yolcu otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası 15 kişi hayatını kaybetti 17 kişi de yaralandı. Balıkesir otobüs kazası neden oldu? sorusu ise kazanın ardından merak edilen konuların başında gelmekteydi. Kaza alanında ilk inceleme yapıldı. İnceleme sonrası Balıkesir otobüs kazasının neden meydana geldiği de anlaşıldı. Peki Balıkesir otobüs kazası sebebi ne? Balıkesir’de otobüs kazası neden oldu? Balıkesir otobüs kazası otobüste kaç kişi vardı? İşte Balıkesir otobüs kazası son dakika haberleri...