Balıkesir otobüs kazası sebebi ne? Balıkesir’de otobüs kazası neden oldu? Balıkesir otobüs kazası otobüste kaç kişi vardı?
Son dakika haberi: Orman yangınlarıyla Türkiye’nin ciğerleri yandı. Orman yangınları ile mücadele devam edilirken, Türkiye’yi yasa boğan son dakika haberi Balıkesir’dene geldi. Balıkesir’de yolcu otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası 15 kişi hayatını kaybetti 17 kişi de yaralandı. Balıkesir otobüs kazası neden oldu? sorusu ise kazanın ardından merak edilen konuların başında gelmekteydi. Kaza alanında ilk inceleme yapıldı. İnceleme sonrası Balıkesir otobüs kazasının neden meydana geldiği de anlaşıldı. Peki Balıkesir otobüs kazası sebebi ne? Balıkesir’de otobüs kazası neden oldu? Balıkesir otobüs kazası otobüste kaç kişi vardı? İşte Balıkesir otobüs kazası son dakika haberleri...
Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Türkiye’nin yasa bağan Balıkesir’deki otobüs kazasında ilk belirlemeler göre 15 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valiliği, Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığını açıklanmasının ardından gelen son bilgiye göre ölü sayısı 15'e yükseldi. Zongudak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde iken devrilmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Balıkesir otobüs kazası otobüste kaç kişi vardı?
15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi.
Balıkesir otobüs kazası sebebi ne?
Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.