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Gündem Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Gündem

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:05:00 -
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

 

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