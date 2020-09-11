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Aktüel Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon
Aktüel

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

Örgütün adliye yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 15 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:37:44 -
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, sözde adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, aralarında icra müdürü, yazı işleri müdürü, mübaşir ve infaz koruma memurlarının bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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