  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir Jandarma, faili meçhul olay bırakmadı

Balıkesir’de 2009 ile 2020 yılları arasında işlenen toplam 57 faili meçhul olay Jandarma JASAT’a bağlı Özel ekipler tarafından aydınlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:19:51 -
Balıkesir Jandarma, faili meçhul olay bırakmadı

Balıkesir’de 2009 ile 2020 yılları arasında işlenen toplam 57 faili meçhul olay Jandarma JASAT’a bağlı Özel ekipler tarafından aydınlatıldı. Özel ekipler, 2020 yılında işlenen 30 faili meçhul olayı da aydınlatarak, suçluluları adalete teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, dünya genelinde görülen Korona virüs (KOVID-19) salgını sürecinde kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, suç ve suçlular ile etkin mücadele maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde başta hırsızlık suçları olmak üzere, meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşturulan özel ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar, ısrarlı takip ve detaylı araştırmalar sonucunda; 2009’dan 2020’ye kadar işlenen 57 faili meçhul olayı aydınlatarak şüphelilerini adalete teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı