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Gündem Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı
Gündem

Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı

Bu gece Balıkesir'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Görür, "Bölgenin deprem potansiyeli yüksek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:07:00 -
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı

Balıkesir'in Karesi ilçesi merkezli ilk depremin şiddetinin 4.3 olduğu açıklanırken, saat 02:00 sularında meydana gelen ikinci deprem çok daha şiddetli ve uzun süreli oldu. Depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı. Ardından onlarca artçı meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Arkadaşlar, Balıkesir ve çevresinde peş peşe 4,9’a varan depremler oldu. Bunlar muhtemelen Balıkesir-Kepsüt Fay zonunda. Doğrultu atımlı ve sağ yönlü fay. Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek. Sevgiyle" dedi.

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Yorumlar

Ahmet A.

Truva şehri ondan terkedildi ya. İstanbul ise ib nelerden arınmadıkça deprem az bile. Allah o kavimleri helak etti.
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