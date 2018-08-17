THY - İstanbul
0553 313 94 23

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Amerika ürünlerini boykot kararı aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı yaptırım kararının ardından bundan sonraki süreçte ABD ürünlerinin kurum içerisine alınmaması ve kullanılmaması kararı aldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:06
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Amerika ürünlerini boykot kararı aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ABD ürünlerini boykot kararı aldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşları, iştirakleri, şirketlerin tamamında Amerikan menşeili ürünler kullanmayacaktır. Tüm ABD ürünlerine boykot kararı almıştır. Kullandığımız yazılımlarda yerli yazılım ve açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi kararı alınmıştır. Yapılan tüm ihalelerde yerli ürün teşvik edilecektir. İhale aşamasındaki tüm işlerin şartnamelerine yerli ürün şartı getirilirken, sözleşmesi imzalanmamış bütün işlerin iptal kararı verilmiştir” dedi. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek veriyoruz" diyen Gürbüz, şöyle devam etti: "Hükümetimizin almış olduğu boykot kararını yerelde en güçlü şekilde uygulayacağız. 2019 yılı yatırım Programı hazırlıkları kapsamında, 1,5 milyar yatırım bütçesinden 1 kuruş bile ABD ürünü alınmayacaktır.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:06
  1. Balıkesir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için ne yapmak gerekir?
    1. Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için..
    2. Bebek eşyalarının temizliğine dikkat!
    3. GS Emre Akbaba'yı renklerine kattı
    4. Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a..
    5. Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    6. Diyafram yüksekliği nedir?
    7. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    8. Çırpma telinizi böyle temizleyin!
    9. TSK'dan Kandil'e operasyon!
    10. Yapışkan etiketleri çıkarmak bu..
    11. Çocuğun eşya fırlatma davranışı nasıl..
    12. Bursa'da korku dolu dakikalar! İki..
    13. Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da..
    14. Borsa, günü yükselişle kapattı
    15. Çocuğunuz kıyafetlerini giymek..
    16. Çorum'da 2 tonluk 'Babayiğit'in..
    17. Hamileyken çikolata yemek bebeğin..
    18. Çocuklara özgüven kazandırmanın yolları
    19. Mersin’de polisten kurban satıcılarına..
    20. Aydın'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi