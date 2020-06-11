Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeye iç mekan geri dönüşüm kutusu dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla hayat geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında 20 ilçeye iç mekân geri dönüşüm kutuları verdi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir yenilenebilir enerjiyi büyük orada kullanmaya başladı. Çöpten elektrik üretip, enerjiye çeviren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 20 ilçeye bin 200 iç mekân geri dönüşüm kutusu verdi. Önümüzdeki günlerde de dağıtımların devam edeceği bilgisini veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, hedeflerinin atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilerek atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri kazandırmak olduğunu söyledi. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetiminin, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumunda olduğuna vurgu yapan Başkan Yörük “1900’lü yıllara göre kişi başına enerji tüketimi üç katına ham madde kullanımı iki katına dünya nüfusu ise beş katına çıktı. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememekte. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor. Bu nedenle son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaştırılıyor” dedi.

Sıfır atık ile sağlanacak avantajlar

Başkan Yörük, sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajları şöyle sıraladı: “Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların ‘duyarlı tüketici’ duygusuna sahip olmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun ‘çevreci’ sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının artırılmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır.”