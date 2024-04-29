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Yerel Balıkesir açıklarında göçmen operasyonu! 19 kişi yakalandı
Yerel

Balıkesir açıklarında göçmen operasyonu! 19 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 13:31:46 - 2024-04-29 13:31:46
Balıkesir açıklarında göçmen operasyonu! 19 kişi yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki üçü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalana düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi.

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