SON DAKİKA
Dünya Balıkçının yakaladığı tek bir balık tüm kasabayı doyurdu
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Denizin derinliklerinde 5 saatten fazla süren dev mücadele, tüm kasabanın yiyeceği oldu. Karaya çıkarılamayan dev balık, teknede parçalanıp halka dağıtıldı.

ABD’nin Cudjoe Key kasabası yakınlarında yaşanan sıra dışı bir olay, dünya balıkçılık tutkunlarının gündemine oturdu. Kaptan Jose Rodriguez Jr. ve babası, açık denizde verdikleri saatler süren zorlu mücadelenin ardından 217 kilogram ağırlığında dev bir kılıç balığını yakalamayı başardı.

Sıradan bir balık avı gezisi olarak başlayan tekne turu oltaya takılan dev balık nedeniyle bir anda değişti. Kaptan, balığı yakalamanın tam 5 saat sürdüğünü açıklarken balığın güverteye alınması ise yarım saatten fazla sürmüş.

Balığın devasa boyutları nedeniyle limana taşınması mümkün olmadığından balığın kesme ve parçalama işlemi teknede yapılmış. Yakalanan dev balık, sadece tekne ekibi için değil, tüm Cudjoe Key halkı için de unutulmaz bir olaya dönüştü. Tartım işleminin ardından balığın bir kısmı turistlere verilirken, kalan kısmı kasaba sakinlerine dağıtıldı. Kaptan “Tüm kasaba bu balıktan yedi” dedi.

