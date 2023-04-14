Balıkçılık av sezonu bu gece sona eriyor

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan duyuruda, “2022-2023 Balıkçılık Av Sezonu Yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerimizde 15 Nisan 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımız bu yasaktan muaf olup bakanlığımızca belirlenen kurallara uymak koşuluyla yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebileceklerdir. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerimizde 1 Eylül 2023 tarihinde, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.