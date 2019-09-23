0553 313 94 23

Balıkçıları endişelendiren manzara

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Bulduk Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Olay üzerine ekipler baraj gölünde incelemelerde bulundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:55
Balıkçıları endişelendiren manzara

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümleri balıkçıları tedirgin ediyor.

Bulduk köyüne yakın olan barajda son günlerde görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Balıkçılık yapan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen barajdaki balık ölümlerinin kimyasal atıklardan veya oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı iddiaları üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri baraj gölünde incelemelerde bulundu. Bazı balıkçılar ise balık ölümlerini gördükten sonra balık tutmayı bıraktı.

Ankara'dan köyüne tatile gelen Bülent Şereflican, balık tutmak için baraja geldiğinde kötü manzarayla karşılaştığını belirterek, "Bulduk Değirmeni'nin üst mevkiinde balık ölümlerini gördük. Ölümlerin nedeni barajın çekilmesi veya Gerede Tabakhane'den gelen katkı maddeleri olabilir" dedi.

Amatör olarak balık tuttuğunu ifade eden Şereflican, "Artık balık tutmayacağım. Beraber gördük, bayağı da balık ölümü var. 3-4 tane de görülüyor, bazen 5 tane görülüyor" diye konuştu.

Öte yandan Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, yaşanan ölümlerin sudaki oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:55
  1. Ankara
  2. Eskipazar
  3. Bulduk Baraj Gölü
  4. Gerede
  5. Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
  6. Bülent Şereflican

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezaryen doğum riskli mi?
    1. Sezaryen doğum riskli mi?
    2. Kariyer İBB İstanbul iş ilanları..
    3. 3 gün diyeti nasıl yapılır? 3 günde 3..
    4. AB Konseyi Başkanı BM'de itiraf etti:..
    5. Yeni yargı paleti metin taslağında..
    6. Sokak ortasında dehşet anları!
    7. Kenan İmirzalıoğlu'dan damga vuran..
    8. Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira..
    9. 'Akıl Hastanesinden yeni kaçmış bir..
    10. Rusya İslam'a koşuyor!
    11. Buğdaylı semizotu çorbası nasıl..
    12. İstanbul Valiliği tarafından Mevlid-i..
    13. Merhum Menderes'in 'Etrafım Masonlar..
    14. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı takip
    15. Şoygu: Türkiye S-400'leri Rusya'ya..
    16. Balıkçıları endişelendiren manzara
    17. Sınırda ikinci kara devriyesi hazırlığı
    18. Semizotunun faydaları nelerdir?
    19. Erdoğan'ın katıldığı zirvede Trump..
    20. Cübbeli Ahmet Hoca, Gölcük olayının..
    21. Ecel geciktirebilir mi?
    22. Maliye Bakanlığı'ndan IMF tepkisi: İYİ..
    23. Galatasaray Fenerbahçe biletleri..
    24. Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu!..
    25. Beşiktaş Başakşehir maçı ilk 11'leri
    26. İşte Sisi'nin kabusu olan adam:..
    27. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    28. Gümrük Kanunu değiştiriliyor
    29. CHP'den Fatih Terim açıklaması!
    30. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü