Balıkçılar yeni sezondan umutlu Samsun’da balıkçılar 1 Eylül’de açılacak balık sezonundan umutlu olduklarını belirttiler.

Samsun’da balıkçılar 1 Eylül’de açılacak balık sezonundan umutlu olduklarını belirttiler.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Yaz aylarında tezgahlarda yerini alan levrek, çupra ve somon balıkları yerini yavaş yavaş mezgit, palamut, barbun, istavrite bırakacak. Yaz aylarından satışların oldukça verimli geçtiğini belirten balık satıcısı Engin Güneş, “Yeni sezondan oldukça umutluyuz. Av yasağı kalkmasının ardından Vira Bismillah deyip denize açılacağız. Umuyorum güzel balıklar çıkar, sezon bereketli olur” dedi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Güneş, “Mezgit genellikle 5-10 TL, barbun 5-15 TL ve istavrit 15-20 TL arasında satışa sunuluyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.