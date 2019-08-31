0553 313 94 23

Balıkçılar Vira Bismillah dedi

Denizlerimizde yeni av sezonu başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:41
Balıkçılar Vira Bismillah dedi

Denizlerimizde yeni av sezonu başladı. Erdek’e bağlı Türkiye’nin en büyük balıkçı mahallelerinden Çakıl’da, 2019-2020 yılı su ürünleri sezonu törenle açıldı.


Sezon açılışı törenine Bursa Mehteran Takımı’nın da sunduğu gösteri sonrası törenin ilk konuşmacısı Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan yaptı. Candan, törene katılanlara şu bilgileri verdi: “Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan ilimizde kayıtlı toplam bin 175 adet tekne bulunmakta olup, 27 adet balıkçı barınağı ve çekek yeri mevcuttur. Denizde gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip kişi sayısı 5 bin 283, açık sularda ise 181’dir. Amatör balıkçılıkla uğraşan kişi sayısı ise 3 bin 155 kişidir. Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında 2018-2019 döneminde 70 bin adet sazan balığı yavrusu çeşitli göletlere bırakıldı. Su ürünleri yetiştiricilik desteklemelerinin başladığı 2005 yılından bugüne il genelinde 1 milyon 462 bin liralık destekleme ödemesi yapıldı” açıklamasını yaptı.


Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara da konuşmasında, balıkçılık açısından çok önemli bir coğrafi yapıya sahip olduklarına dikkati çekerek, yeni av sezonunun verimli geçmesini diledi. Üst düzey protokol tarafından kesilen kurdelanın ardından, Nisan 15’ten itibaren avlanma yasağı bulunan denizlerimizde sezonun sembolik açılışı gerçekleşti. Daha sonra açılışa katılanlara teknelerde balık ikram edildi. Balıkçılar bu akşam dan itibaren vira bismillah diyerek açılıp, ağlarını denizin derin sularına bırakacaklar. Yarın da sezonun ilk günü yakaladıkları balıkları balık haline getirecekler


Sezon açılışına Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İbrahim İlanku, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek belediye meclisinin bazı üyeleri, Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi
    1. İzmir'de FETÖ bahanesiyle..
    2. Buse Naz en iyi kadın boksör
    3. Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk..
    4. Sultanbeyli’de 15 yıllık karısını..
    5. Mersin Barosu ‘İstanbul Sözleşmesi..
    6. Yapılan zamlar işçiler kadar iş..
    7. İmamoğlu, Batman’da nikah şahitliği..
    8. Bakan Kasapoğlu Beşiktaş Park’ta
    9. Falcao, Galatasaray'a transfer oluyor
    10. "Giresunlular Şühedanın İzinde" anma..
    11. Douglas siyah-beyazlı formayla tanıştı
    12. Galatasaray , Monaco’nun Kolombiyalı..
    13. Prof. Dr. Haluk Dursun şehitler diyarı..
    14. Karapınar'da zincirleme trafik kazası:..
    15. Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’..
    16. Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel..
    17. Balıkçılar ''vira bismillah'' diyerek..
    18. Metehan Güçlü Rennes'de
    19. Maçın ardından
    20. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf..
    21. Yemen'de hükümet güçleri Sada ve..
    22. Bakan Kasapoğlu Milli Boksörleri..
    23. Küçükçekmeceliler göl şenliğinde..
    24. Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere..
    25. Gemlik’te on binler festival coşkusuna..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    27. Futbol: Süper Lig
    28. 'Her dönemin adamı' Erhan Güleryüz,..
    29. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    30. Balıkçılar Vira Bismillah dedi
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!