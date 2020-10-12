  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı
Aktüel

Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı

Balıkçı Sadık Kara: - "Palamut geçen hafta 10 liraydı tezgahta. Fiyat kademeli olarak çıktı. Tezgahta iki gündür tanesi 17,5 lira"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:30:40 -
Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de geçen günlerde yaşanan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması sonucu tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun Doğu Karadeniz'e yöneldiğini ve gırgırlarla balık avlanamadığını söyledi.

Olumsuz hava koşullarının balık fiyatlarını etkilediğini dile getiren Kara, "Palamut geçen hafta 10 liraydı tezgahta. Fiyat kademeli olarak çıktı. Tezgahta iki gündür tanesi 17,5 lira." dedi.

Öte yandan, tezgahlarda barbunun kilogramı 25-40, mezgitin kilogramı ise 25-40 liradan satılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!
Dünya

Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlaya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay