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Balıkçılar beklediklerini alamadı

Zonguldak’ta 1 Eylül tarihinde sona eren av yasağının ardından hamsi, istavrit, mezgit tezgahlardaki yerini almaya başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:06
Balıkçılar beklediklerini alamadı

Zonguldak’ta 1 Eylül tarihinde sona eren av yasağının ardından hamsi, istavrit, mezgit tezgahlardaki yerini almaya başladı. Balıkçılar deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle beklediklerini alamadı.



1 Eylül itibariyle “Vira Bismillah’ diyerek Karadeniz’e açılan balıkçılar deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle beklediklerini alamadı. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının düşmesi ve havaların soğumasıyla sezonun eski bolluğuna kavuşacağını ifade etti. Tezgahlarda yer alan hamsi, istavrit ve mezgitin kilosunun 20 TL’den satışa sunulurken alıcısının düşük olduğu öğrenildi. Balığın az olduğu için pahalı olduğunu ifade eden balıkçılar "Deniz suyu çok sıcak, denizin biraz karışması ve suyun biraz soğuması lazım. Şu an hamsi, mezgit ve istavrit var az olduğu için kilosu 20 TL’den satılıyor. Denizin sıcaklığı ister istemez balığı etkiliyor. Deniz soğursa balık o zaman toparlanacaktır ve daha bol balık olacaktır bu fiyatlara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:06
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