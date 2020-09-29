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Aktüel Balıkçılar Akçakoca Limanı'na binlerce palamutla döndü
Aktüel

Balıkçılar Akçakoca Limanı'na binlerce palamutla döndü

Gırgır sahibi Sezgin Karadeniz: "Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bugün de iyi bir av yaptık. 10 bin palamut tuttuk"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 00:31:58 -
Balıkçılar Akçakoca Limanı'na binlerce palamutla döndü

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, avladıkları 10 bin palamutla limana döndü.

Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana teknelerini doldurarak dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Yakalanan bol miktarda balık, limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklenerek İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bolu, Düzce ve çevre illere gönderildi.

Gırgır sahibi Sezgin Karadeniz, AA muhabirine, sezonun bereketli ve bol geçtiğini söyledi.

- "Palamut Karadeniz'de bereketli"

Bereketli bir gün geçirdiklerini ifade eden Karadeniz, "Bugün bereketliydi. Diğer gırgır sahibi olan arkadaşlarımızda da bol palamut vardı. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bugün de iyi bir av yaptık. 10 bin palamut tuttuk. 25 personelimiz var. Fiyatlar biraz düşük ama vatandaşta ucuz balık yiyor. Tek tesellimiz bu. Palamut bu sene Karadeniz'de bereketli. Diğer balık türleri için bir şey diyemeyiz şu anda." dedi.

Palamut sezonunun kasım ayına kadar devam edebileceğini belirten Sezgin Karadeniz, "Ederse iyi, karşıya da geçebilir. Rusya tarafına gidebilir. Batı Karadeniz Bölgesi'nde palamut bol. Bazı balıkçı arkadaşlarımız Doğu Karadeniz'de palamudun Gürcistan tarafına geçtiğini söylüyor." diye konuştu.

Karadeniz, yeni bir palamut grubunun Karadeniz'de olduğunu ve avlamaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

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