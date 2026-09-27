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Yaşam Balıkçı teknelerinin peşine takıldılar! Marmara’da gökyüzünü yüzlerce martı kapladı
Yaşam

Balıkçı teknelerinin peşine takıldılar! Marmara’da gökyüzünü yüzlerce martı kapladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tekirdağ açıklarında avlanan balıkçı teknelerini takip eden yüzlerce martı, ağların denize bırakılması ve çekilmesi sırasında teknelerin çevresinde toplandı...

Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında balıkçı tekneleri ava çıkarken, martılar da peşlerini bırakmadı.

 

Balık kapmaya çalıştılar

Balıkçı teknelerinin ağlarını denize bırakmasının ardından bölgeye akın eden martılar, ağların çekilmesi sırasında teknelerin çevresinde yoğunlaştı. Bazı martılar deniz yüzeyine dalarak balık kapmaya çalışırken, bazıları ise teknelerin üzerinde ve çevresinde uçuşlarını sürdürdü.

 

“Kısmet kapısı”

Teknelerin deniz üzerinde ilerlediği sırada yüzlerce martının da aynı yönde hareket etmesi, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı. Balıkçıların av için attığı ağlar, martılar için de adeta birer "kısmet kapısı" oldu.

 

Adeta görsel şölen sundu.

Balıkçı teknelerinin ağlarını denizden çektiği sırada yüzlerce martının aynı anda teknelerin etrafında toplanması, Marmara Denizi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Deniz üzerindeki balıkçılık faaliyetlerine eşlik eden martılar, hem denizden hem de drone ile havadan kaydedilen görüntülerde adeta görsel şölen sundu.

 

Balıkçıların balık, martıların ise balıkçı teknelerini takip ettiği anlar, Marmara Denizi'ndeki doğal yaşam ile balıkçılık faaliyetlerinin iç içe geçtiği renkli görüntüler olarak kayıtlara geçti.

 

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, martıların balıkçı teknelerinin çevresinde toplanmasının doğal bir durum olduğunu belirterek, "Her canlının olduğu gibi onların da rızıkları bizim balıkçı arkadaşlarımızdan temin ediliyor. Biz ağları denize attıktan sonra basarken bazen ölü balıklar oluyor. Martılar da bunlardan sebepleniyorlar. Gırgır tekneleri ağları geniş attıklarında martılar genellikle orada kısmetlerini arıyorlar" dedi.

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