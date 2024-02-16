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Yaşam Balıkçı, hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi
Yaşam

Balıkçı, hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-02-16 23:04:00 -

Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk’ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara’da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.

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