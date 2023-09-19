  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”
Gündem

Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”

Yeniakit Publisher
2023-09-19 17:37:00 -
Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: "Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar"

Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”

 

İstanbul Gürpınar Balıkhali’ndeki balıkçı teknelerinin denize açılmadığı iddia edildi. Hale balık gelmeyince de balıkçı esnafı mağdur duruma düştü. Sabahın erken saatlerinde balık almak için hale gelen balıkçı esnafı balık bulamadı. Teknelerin denize açılmadığını öğrenen balıkçı esnafı isyan etti. 

Bir balıkçı esnafı; tekne sahiplerinin hamsinin 50 TL’ye satılmasını hazmedemediğini, hamsinin 150 TL olması gerektiği için balığa çıkmadıklarını iddia etti.

Kızgınlığını dile getiren balıkçı esnafı, “"Semt pazarlarında vatandaşlar 35, 40 liraya hamsi yiyor. Bundan rahatsız oldukları için avlanmaya çıkmıyorlar. İstiyorlar ki hamsi 150 lira olsun. Halkın pahalı balık yemesini istiyorlar” şeklinde konuştu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23