Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”

İstanbul Gürpınar Balıkhali’ndeki balıkçı teknelerinin denize açılmadığı iddia edildi. Hale balık gelmeyince de balıkçı esnafı mağdur duruma düştü. Sabahın erken saatlerinde balık almak için hale gelen balıkçı esnafı balık bulamadı. Teknelerin denize açılmadığını öğrenen balıkçı esnafı isyan etti.

Bir balıkçı esnafı; tekne sahiplerinin hamsinin 50 TL’ye satılmasını hazmedemediğini, hamsinin 150 TL olması gerektiği için balığa çıkmadıklarını iddia etti.

Kızgınlığını dile getiren balıkçı esnafı, “"Semt pazarlarında vatandaşlar 35, 40 liraya hamsi yiyor. Bundan rahatsız oldukları için avlanmaya çıkmıyorlar. İstiyorlar ki hamsi 150 lira olsun. Halkın pahalı balık yemesini istiyorlar” şeklinde konuştu.



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