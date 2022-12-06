Balık Yerken Dikkat! Bakın Nelere Sebep Oluyor...

Hayvansal ürünler arasında önemli bir yeri olan balık; en sağlıklı protein kaynağı olarak biliniyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında balıkçı ve pazar tezgahlarından alınan çeşit çeşit balıklar her akşam evlerin sofralarında yer buluyor. Uzmanlar ise, zengin Omega 3 kaynağı olan balıkların bazı tehlikeleri hakkında balık sevenleri uyarıyor.

Hastalıklardan korunmak için akdeniz diyetiyle beslenmenin önemi herkesçe kabul edilen bir gerçek iken, bu diyet şeklinde üst sıralarda yer alan ürünlerden olan balıkların çok yararlı olduğu biliniyor. Ancak içerisinde bulunan civa adı verilen zararlı nörotoksinin izleri ise sağlık için büyük tehlike oluşturabiliyor. Uzmanların belirttiğine göre balık yemek gözleri yorabiliyor ve akciğer, böbrek hasarlarına da neden olabiliyor.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇABİLİYOR

Bununla birlikte, tabii hayat ortamları, bakteriler ve diğer işlemler sırasında metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir ve bu, balıkları solungaçlarından geçerken yiyeceklerinde ve sularında bu zararlara maruz bırakır.

GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "büyük bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edilen, suda doğal olarak bulunan cıva; böbrekleri, akciğerleri, cildi ve hatta gözlerinizi hedef alan bir dizi sağlık komplikasyonuna yol açabilir. Bazı doktorlara göre, endişe verici bir şekilde, bu nörotoksin bakımından zengin balıkları tüketmek görme kaybına bile yol açabilir.