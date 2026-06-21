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Yerel Balık tutmaya gitmişti! Balık tutmaya gitmişti!
Yerel

Balık tutmaya gitmişti! Balık tutmaya gitmişti!

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Balık tutmaya gitmişti! Balık tutmaya gitmişti!

Balık tutmak için Sivas'ın İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyüne giden 29 yaşındaki Abdullah Uygun’dan acı haber geldi.

Sivas’ta balık tutmak için evden ayrılan 29 yaşındaki Abdullah Uygun, Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulundu.

 

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Abdullah Uygun (29), balık tutmak için İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyüne gitti. Eşinden haber alamayan Ö.U., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kızılırmak Nehri kenarında arama çalışması başlatan ekipler, gencin cansız bedenini buldu. Uygun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas’a sevk edildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

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Yerel

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