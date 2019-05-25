Balık tutmaya giden liseli gençten kahreden haber Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşen liseli genç, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Zernek Çayı’na giden lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, çaya düşerek kayboldu. Bölgeye gelen AFAD ve Polis Sualtı Timi, Gündüç'ü arama çalışmalarına başladı. Olay, öğle saatlerinde Van Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç (17), bir anda dengesini kaybedip çaya düştü. Gündüç'ü kurtarmaya çalışan arkadaşı, başarılı olamayınca polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, çayda arama yaparken polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı. Gündüç'ü kurtarmak için Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de, çaya girdi. Okul birincisi olduğu belirtilen Gündüç'ü arama çalışaları sürüyor.

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