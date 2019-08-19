Balık tutarken hayatını kaybetti Samsun’da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yürükçal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ercan (32) derede balık tutarken fenalaştı. Epilepsi (sara) nöbeti geçirdiği ileri sürülen Ercan, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ercan’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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