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Aktüel

Balık tutarken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:20:41 -
Balık tutarken dereye düşen kişi yaşamını yitirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde balık tutmaya çalışırken dereye düşen kişi hayatını kaybetti.

Salihiye Mahallesi'nde Mudurnu Deresi'nde arkadaşlarıyla balık tutan Hüseyin Türkan (70), ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Türkan, arkadaşları tarafından dereden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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