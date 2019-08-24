Balık Pulu hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cilt hastalıklarında kullanılan bir ilacın yerli üretimi için harekete geçtiklerini duyurdu.

Çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan Asitretin etken maddeli ilacın, firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunmadığı belirten Koca,” Yabancı menşeli üretici firma, artık bu ilacı üretmeyeceğini ve piyasaya vermeyeceğini tarafımıza beyan etmiştir. Özellikle, halk arasında Balık Pulu olarak bilinen İktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik” diye konuştu.

Yerli muadil ilacın Eylül ayının ilk haftası piyasaya verileceğini aktaran Koca, “Genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu’da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz” ifadelerini kaydetti.