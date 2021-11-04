Balık pazarında tezgahlar doldu taştı. Balık pişirme yöntemleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde, haftada bir gün kurulan halk pazarının önemli bir uğrak yeri olan balık pazarı yoğun ilgi görürken, balık satışları da esnafın yüzünü güldürüyor.

Balıkçılar pazarın canlandığını ifade ederken, bu durumun sezon sonuna kadar devam etmesini arzu ettiklerini söylediler.

Kış aylarında balığın çok tüketilmesi gerektiğini belirten balıkçı esnafı Fadime Yaşar, eşi Ferhat Yaşar ve oğlu İlker Yaşar ile birlikte bereketli bir sezona başladıklarını ifade etti.

Yaşar, “Balık çeşitlerimiz bol ve taze. Bu mevsimde haftada en az iki defa balık yemek gerekir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için Omega-3 desteği çok önemli. Bu hafta hamsi ve istavrit 25 TL, levrek ve çipura 60 TL, mezgit 40 TL, palamut 30 TL, kefal 20 TL, turna 35 TL, sazan 30 TL, uskumru 25 TL, yayın 30 TL, alabalık 40 TL, gopez 20 TL, çay balığı 15 TL’den satışa sunduk, Balık fiyatları düşerse bu hareketlilik Mart-Nisan aylarına kadar devam eder” dedi.

Balık pişirme yöntemleri

1) Kızartma

En sık kullanılan balık pişirme teknikleri arasında yer alır. Temizlenen balıkları küçükse bütün olarak, daha büyükse dilim ya da fileto halinde kızartmak mümkündür. Balığı lezzetli ve hızlı bir şekilde sofraya getirmeyi sağlayan kızartma tekniği, pratik olması nedeniyle de sıklıkla tercih edilir.

2) Izgara

Çok yağlı balıklarda iyi sonuçlar veren ızgara yöntemi de lezzetli balık pişirme teknikleri arasında bulunmaktadır. Izgara balık yapımı için kor bir ateş hazırlamak, balığın alevlerle yanmadan ideal biçimde pişmesi açısından önemlidir.

3) Tütsüleme

Tütsüleme, balığın ateşsiz bir biçimde pişmesini sağlar. Dumanla tütsülenen balıklar, isli aromalarıyla oldukça farklı bir lezzet deneyimi sunar.

4) Marinasyon

Marinasyon, başta levrek olmak üzere birçok balığın, limon suyunda ya da benzer özellikli bir ortamda bekletilmesiyle yapılır. Bu yöntem balık etinin lokum kıvamına gelmesini sağlar.

5) Gravlaks

Çıkış noktası İskandinav ülkelerinde toprak altında yapılan marineleme işlemine dayanan gravlaks tekniği, günümüzde ev ortamında da rahatça yapılabilen bir yöntemdir.

6) Buharda Pişirme – Buğulama

Balıkların suyla direkt temas etmeden buhar ile pişirilmesi, en sağlıklı balık pişirme yöntemleri arasında gösterilmektedir. Buharda pişirme tekniği balıkların besin değerlerini korumaya da yardımcı olur.

7) Sığ Kızartma

Sığ kızartma tekniği, kızartma işleminin daha az yağ ile yapışmaz bir tavada yapılması ile gerçekleşir. Çok ağır olmaması için daha az yağlı balıkları seçmek, damak tadınız açısından yararlı olur.

8) Fırınlama

Fırında rosto, büyük balıklar için rahatça uygulanabilecek bir pişirme tekniğidir. Hem görsellik hem de lezzet açısından ideal bir yemek ortaya çıkmasını sağlar.

9) Tuzda Pişirme

Tuzda pişirme de giderek daha popüler olan bir pişirme biçimidir. Yöntem temel olarak, balığın kalın bir tuz tabakası ile sıvanmış halde pişirilmesinden ibarettir.