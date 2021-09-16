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Kadın - Aile Balık Köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Balık Köftesi nasıl yapılır?

Ana ürünün balık olduğu oldukça lezzetli bir yemek: Balık köftesi...

Yeniakit Publisher
2021-09-16 20:14:00 -
Balık Köftesi nasıl yapılır?

Ana ürünün balık olduğu oldukça lezzetli bir yemek: Balık köftesi...

Malzemeler:

1 kutu ton balığı (160 gr)

1 büyük patates

1/2 soğan

1 yumurta

2 çorba kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tutam maydanoz

Zeytinyağı (tava için)

Roka

Limon

Sızma zeytinyağı

Mayonez

Yapılışı:

Soyulmuş ve doğranmış patates yumuşayana kadar haşlanır, süzülür ve soğutulur. Bir kâsenin içinde yağı süzülmüş ton balığı, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve baharatlar karıştırılıp yoğrulur. Bir çorba kaşığı ile bu harçtan alıp, hafif nemli elde istenen şekil verilir. Tavanın içine az biraz zeytinyağı konup kızdırılır ve içinde alt-üst kızaracak şekilde köfteler pişirilir. Rokaya sızma zeytinyağı ve limon konur, sıcak balık köftesi ile birlikte yanında isteğe bağlı olarak mayonez ile servis edilir.

 

 

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