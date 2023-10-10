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Ekonomi Balık fiyatlarında dikkat çeken ayrıntı
Ekonomi

Balık fiyatlarında dikkat çeken ayrıntı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 08:29:00 -
Balık fiyatlarında dikkat çeken ayrıntı

Çanakkale'de balık sezonu açıldı, ancak tezgahların fiyat etiketleri dalgalı bir seyir izliyor. Piyasada yer alan hemen her tür balığın fiyatı 100 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Çanakkale'de balık sezonu açıldı, ancak tezgahların fiyat etiketleri dalgalı bir seyir izliyor. Piyasada yer alan hemen her tür balığın fiyatı 100 TL'nin üzerinde seyrediyor.
 
Çanakkale'de et fiyatlarının yükselmesi sonucu vatandaşların tercihi genellikle balığa yöneliyor. Ancak son haftalarda balık fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanıyor. 1 Eylül'de sona eren kalkan av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, tezgahlarını zenginleştirmişti. Ancak vatandaşlar, balık fiyatlarının istikrarlı bir seyir izlemesini bekliyor.

Sardalya’nın Fiyatı Yükseldi

Sezonun açılmasıyla birlikte artan balık çeşitliliği, bazı türlerde fiyatların düşmesine neden olmuştu. Özellikle Çanakkalelilerin favorisi olan sardalya, 50 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bu hafta sardalyanın fiyatı yeniden yükselerek 100 TL seviyelerine geldi. Palamut ise fiyatı en fazla artan balıklardan biri olarak öne çıkıyor. Sezon başında 80 TL'ye kadar düşen palamutun fiyatı, bu hafta 150 TL'yi aşmıştır. Balık fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşları tedirgin ediyor.
 
Çanakkale'de tezgahların en uygun balığı 70 TL ile istavrit olurken, en pahalı balık Norveç somonu olarak 350 TL'den satılıyor.

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