Balık çorbası tarifi | Balık çorbası nasıl yapılır?

Yapımının kolaylığıyla sevilen çorbalar hem doyurucu hem de az malzemeli oluşu açısından ev hanımları tarafından sıkça tercih ediliyor. Nefis lezzetli bir çorba yapmaya hazırsanız. İşte “Balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbasının malzemeleri nelerdir?” sorularının cevapları…

Balık çorbasının malzemeleri nelerdir?

1 adet orta boy levrek, içi ve pulları temizlenmiş,

1 adet soğan,

1 adet küçük boy patates,

1 adet küçük boy havuç,

2 yemek kaşığı un,

5 su bardağı oda sıcaklığında su,

1 avuç kıyılmış maydanoz,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

Tuz,

Karabiber,

1 yumurta sarısı,

Yarım limonun suyu.

Balık çorbası nasıl yapılır?

1-Levreği 5 su bardağı suyla birlikte ocağa alıp yumuşayana kadar haşlayın,

2-Pişen levreği sudan alıp etlerini ayırarak didin,

3-Suyunu süzgeçle süzüp kenara alın,

4-Ayrı bir tencerede sıvı yağı kızdırıp yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,

5-Soyup tavla zarından küçük doğradığınız patates ve havucu da ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde arada karıştırarak yumuşayana kadar kavurun,

6-Unu ekleyip 1-2 dk. daha kavurun,

7-Balık suyunu ekleyip karıştırın ve kısık ateşte kıvamını bulana ve sebzeler tamamen pişene kadar kaynatın,

8-Didilmiş balıkları ve kıvamı koyu geldiyse istediğiniz kıvama ulaşana kadar sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın,

9-Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın,

10-Çorbanın suyundan bir kepçe alarak yumurta sarısı+limon suyu karışımına azar azar ilave edin ve aynı anda hızlıca çırpın,

11-Bir kepçe daha çorba ekleyip çırpmaya devam edin,

12-Bu karışımı çorbaya geri ekleyip hızlıca karıştırın,

13-Sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatın,

14-Tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.

Afiyet olsun