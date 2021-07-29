  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray yeni transferi açıkladı
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir'deki seçimi kriz çıkarttı
Orada İran-İsrail Gölge Savaşı mı yaşanıyor?
Bir ilimizde daha orman yangını başladı!
Kadın - Aile Balık çorbası tarifi | Balık çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Balık çorbası tarifi | Balık çorbası nasıl yapılır?

Çorba kültürümüzde birçok çeşidi bulunan vazgeçilmez bir yemek çeşididir. Yapılışının kolay olması sebebiyle çorba sürekli olarak tercih edilir. Peki, Balık çorbası nasıl yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-29 22:13:00 -
Balık çorbası tarifi | Balık çorbası nasıl yapılır?

Yapımının kolaylığıyla sevilen çorbalar hem doyurucu hem de az malzemeli oluşu açısından ev hanımları tarafından sıkça tercih ediliyor. Nefis lezzetli bir çorba yapmaya hazırsanız. İşte “Balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbasının malzemeleri nelerdir?” sorularının cevapları…

Balık çorbasının malzemeleri nelerdir?

1 adet orta boy levrek, içi ve pulları temizlenmiş,

1 adet soğan,

1 adet küçük boy patates,

1 adet küçük boy havuç,

2 yemek kaşığı un,

5 su bardağı oda sıcaklığında su,

1 avuç kıyılmış maydanoz,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

Tuz,

Karabiber,

1 yumurta sarısı,

Yarım limonun suyu.

Balık çorbası nasıl yapılır?

1-Levreği 5 su bardağı suyla birlikte ocağa alıp yumuşayana kadar haşlayın,

2-Pişen levreği sudan alıp etlerini ayırarak didin,

3-Suyunu süzgeçle süzüp kenara alın,

4-Ayrı bir tencerede sıvı yağı kızdırıp yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,

5-Soyup tavla zarından küçük doğradığınız patates ve havucu da ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde arada karıştırarak yumuşayana kadar kavurun,

6-Unu ekleyip 1-2 dk. daha kavurun,

7-Balık suyunu ekleyip karıştırın ve kısık ateşte kıvamını bulana ve sebzeler tamamen pişene kadar kaynatın,

8-Didilmiş balıkları ve kıvamı koyu geldiyse istediğiniz kıvama ulaşana kadar sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın,

9-Bir kasede yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın,

10-Çorbanın suyundan bir kepçe alarak yumurta sarısı+limon suyu karışımına azar azar ilave edin ve aynı anda hızlıca çırpın,

11-Bir kepçe daha çorba ekleyip çırpmaya devam edin,

12-Bu karışımı çorbaya geri ekleyip hızlıca karıştırın,

13-Sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatın,

14-Tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.

Afiyet olsun

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay