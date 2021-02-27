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Kadın - Aile Balık buğulama nasıl yapılır? Levrek buğulama tarifi
Kadın - Aile

Balık buğulama nasıl yapılır? Levrek buğulama tarifi

Fırında balık tarifi | Balık sağlıklı beslenmenin en önemli parçalarından biri. Uzmanlar haftada en az üç gün balık tüketilmesini öneriyor. Peki, balık buğulama nasıl yapılır? Levrek nasıl pişirilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:27:00 -
Balık buğulama nasıl yapılır? Levrek buğulama tarifi

‘Bugün ne pişirsem?’ sorusunun en güzel cevabı balık buğulama olabilir!

Balık buğulama tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet levrek
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 2 adet defne yaprağı
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Balık buğulama nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları halka halka doğrayın.

Sarımsakları ortadan ikiye kesin.

Havuç ve patatesi de doğrayın.

Balıkları ayıklayıp temizledikten sonra iki tarafına da tuz ve karabiber serpin.

Balıkları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Balıkların içlerine defne yapraklarını yerleştirir.

Sebzeleri de tepsiye alıp tüm malzemenin üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.

Arzu ederseniz balıkların üzerine limon dilimleri de yerleştirebilirsiniz.

Yağlı kağıt ya da alüminyum folyo ile tepsinin üstünü iyice kapatın.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında balığı 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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