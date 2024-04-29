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Yerel Balık avlayanlara 351 bin lira ceza kesildi
Yerel

Balık avlayanlara 351 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2024-04-29 16:48:00 -
Balık avlayanlara 351 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da, Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı limanına giriş yapan bir teknede kaçak yollarla avlanmış kalkan balıkları ve kalkan ağları olduğu tespit edilmesi üzerine yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 351 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da, Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı limanına giriş yapan bir teknede kaçak yollarla avlanmış kalkan balıkları ve kalkan ağları olduğu tespit edilmesi üzerine yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 351 bin 134 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, paydaş kurumlarla beraber kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde Sarıyer Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı limanına giriş yapan bir teknede yasa dışı yollarla avlanmış kalkan balıkları ve kalkan ağları olduğu görülmesi üzerine teknede bulunan 7 şahsa yasa dışı kalkan avcılığı yapmaları nedeniyle toplamda 351 bin 134 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Tespit edilen 10 bin kalkan ağı ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki 500 adet kalkan balığı mülkiyeti kamuya geçirilmesi maksadıyla İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

El konulan kalkan balıkların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandığı öğrenildi. (İLKHA)
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