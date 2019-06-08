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Balık avlarken oltası elektrik tellerine takıldı! Feci ölüm

Cafer Yıldız, Trabzon'da balık avladığı derede, oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
Balık avlarken oltası elektrik tellerine takıldı! Feci ölüm

Cafer Yıldız, balık avlamak için oltasını dereye atmak istedi. Ancak Yıldız'ın salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, dere üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Cafer Yıldız'ın cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
  1. Trabzon
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