  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı İşte altın fiyatını frenleyen 3 neden Ekipler 7 gün 24 saat çalıştı 4 milyon kurbanlık sağlık taramasından geçti ‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı Özgür Özel son açıklamasında motorları yaktı! Hem tanımıyorum diyor hem kurultay istiyor Medyada ajanlı, kod adlı iletişim savaşı! Herkeste 3, CHP’de 13! 1 bina ile 10 milyonluk vurgun CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan gözaltında! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tepki gösterdi Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildiğini CHP adına açıkladı! Fondaş isim Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek yargıya kafa tuttu!
Yerel Balık avlarken akıntıya kapıldılar! Bir kişinin cesedine ulaşıldı
Yerel

Balık avlarken akıntıya kapıldılar! Bir kişinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balık avlarken akıntıya kapıldılar! Bir kişinin cesedine ulaşıldı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken yükselen suya kapılarak kaybolan Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Aynı ismi taşıyan amcasını arama çalışmaları ise sürüyor.

Giresun’da derede balık avı sırasında yaşanan acı olayda kaybolan gençten kötü haber geldi. Yağlıdere ilçesinde su debisinin aniden yükselmesiyle akıntıya kapılan Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda bulunan Sedat Çelik’in cenazesi, debisi yüksek dere üzerinde kurulan çalışma düzeniyle kıyıya çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin, vinç yardımıyla sudan çıkardığı cenaze daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken debisi yükselen suda akıntıya kapılıp, kaybolan Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşılırken, aynı ismi taşıyan amcası Sedat Çelik'in bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ekipler tarafından debisi yüksek dere üzerinden uzatılan vinç yardımıyla kıyıya çıkartılan Çelik’in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23