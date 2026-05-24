Balık avlarken akıntıya kapıldılar! Bir kişinin cesedine ulaşıldı
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken yükselen suya kapılarak kaybolan Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Aynı ismi taşıyan amcasını arama çalışmaları ise sürüyor.
Ekiplerin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda bulunan Sedat Çelik’in cenazesi, debisi yüksek dere üzerinde kurulan çalışma düzeniyle kıyıya çıkarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin, vinç yardımıyla sudan çıkardığı cenaze daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
