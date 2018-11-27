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Balığı una bulayıp kızartıyorsanız…

Kızartma lezzetli olduğu kadar da zararlı. Peki balık nasıl pişirilmeli? İşte una bulayıp kızartıyorsanız, nelere sebep olduğunu yazının devamında okuyunuz.

27 Kasım 2018 Salı 19:52
Balığı una bulayıp kızartıyorsanız…

Hem balıkların tavaya yapışmasını önlemek hem de çıtır çıtır lezzetli balıklar hazırlamak için una bulayıp kızartıyoruz ama damak tadınızı güzelleştirirken sağlığımızı da çok büyük riske atıyoruz.

Karbonhidrat ve şekerin yüksek sıcaklığa uğraması kanserojik maddeleri açığa çıkarıyor. Karbonhidratın aşırı yüksek ısıya maruz kalması HMF (Heterosiklik Amino Asit) adı verilen zararları bileşenleri ortaya koyar. Bu bileşenler, hücrelerde kanser oluşumuna sebep olur.

Beslenme şeklinizden unlu kızartmaları ve hatta tüm kızartma çeşitlerini çıkartmakta fayda var

Aynı zamanda balıkta bulunan amino asitlerin de aşırı sıcağa maruz kalması, yine HMF adı verilen kanserojen maddeleri ortaya çıkarır. Bu bileşenler yağda kızartılan ürünlerde kendini gösteriyor.

BALIK NASIL PİŞİRİLMELİ?

Buğulama en sağlıklı yöntemdir. Buğulamanın yanı sıra haşlama yöntemini de tercih edebilirsiniz. Balığı düşük sıcaklıkta fırına verebilirsiniz. Yüksek ısıdan vazgeçin, daha sağlıklı bir hayat yaşayın.

Unlu kızartmadan vazgeçmem diyenler için önemli bir tavsiye;
Kızartma sonucu oluşan zararlı maddeleri yok etmek için en etkili olan besin C vitaminidir. Kızartma sonrasnda bolca limon veya yeşillik tüketin.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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