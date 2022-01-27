Balığı Ekrem yedi, bulaşığı fondaş medya yıkıyor!
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullulara kar çilesini yaşatmasına ses çıkarmayan Cumhuriyet ve sözde emperyalizm karşıtı Birgün gibi fondaş medya organları, İBB Başkanının kamuya açık bir mekanda bir İngiliz diplomat ile olan görüşmesinin sızmasını özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi servis edip suç unsuru aradı.
İstanbul’a hizmet etmesi gereken CHP’li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz akşam İstanbullular tuzlama yapılmaması nedeniyle yollarda kar esaretini yaşarken İngiliz büyükelçi ile balıkçıda 3 saate varan bir gizli görüşme yaptı. Kar küreme araçları ise İmamoğlu ve büyükelçinin güzergahını temizlemek için hazır kıta bekletildi. Skandala ilişkin görüntüler basına da yansıdı.
Fondaş medyanın aymazlığı
İmamoğlu’nun bu vurdumduymazlığı kamuoyundan büyük tepki çekti. Ancak fondaş solak medya ise İmamoğlu’nu aklamak adına devleti suçlamak için yarışa girdi.
Cumhuriyet ve sözde emperyalizm karşıtı Birgün, kar yağışının İstanbulu etkisi altına aldığı esnada İngiliz ajanla yemek yiyen İmamoğlu’nu bırakıp devleti suçladı.
İki fondaş medya “Mobeseli kumpas”, “Devlet eliyle suç” başlıklarıyla yaptıkları haberde İmamoğlu’nun balıkçıdaki görüntülerinin sızdırılmasını eleştirdi.
İstanbul’da yaşanan rezaleti görmeyip, İmamoğlu’nu savunma pozisyonuna geçen ,ki fondaş medyanın bu aymazlığı pes dedirtti.