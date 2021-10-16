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Dünya Bali Adası'ndaki depremde 3 kişi öldü
Dünya

Bali Adası'ndaki depremde 3 kişi öldü

Endonezya'nın Bali Adası'nda yerel saatle 04.18'de meydana gelen 4,8 büyüklüğünde depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 08:13:00 -
Bali Adası'ndaki depremde 3 kişi öldü

Cakarta merkezli Meteoroloji Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Bali Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 04.18'de 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) ise Bali Adası'nda deprem dolayısıyla 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Aynı bölgede 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3'lük artçı bir sarsıntı daha oluştu.

Depremler sonrası oluşan heyelan nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yerel idareler bölge halkını potansiyel artçılara karşı uyarıldı.

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