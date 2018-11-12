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Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler

Balgam nedir? Balgamın geçmesi için neler yapmak gerekir? İşte evinizde uygulayabileceğiniz balgam söktürmeye yardımcı besinler...

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:15
Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler

BALGAM NEDİR?

Balgam, vücutta birikmiş olan ve kişilere zararı dokunan maddenin dışarı atılmasını hedefleyen bir çeşit salgıdır. Bu salgının dışarı atılmaması halinde kişilerde kalıcı ve sürekli öne gelen öksürüğe neden olabilir. Balgam boğazda birikebilir ve ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Bu sorunların ilk başında ise tıkanıklık, boğazda tahriş, öksürük ve kusma hissi gelir. Balgamın dışarıya atılması için mutlaka doktor kontrolünde balgam söktürücüler kullanılmalıdır.

BALGAM NASIL GEÇER?

1- Elma kabukları zencefil, tarçın ve karanfil ile kaynatılır. Bir süre dinlendirdikten sonra içilir. (10 dk.)

2- Ihlamur suyu içmeye devam edilir. Çünkü Ihlamur balgam söktürücü özellik taşır.

3- Toz halindeki meyan kökü 1 bardak kaynar suya 1 çay kaşığı atılır. Demlendikten sonra içilir.

4- Bal bir miktar limon ile sulandırılarak içilir.

5- Ada çayı içmeye devam edilir.

6- Havuç ve enginar balgam söktürücüdür.

7- Antep fıstığı, bal ile macun kıvamına getirilerek yenir.

8- Çörek otu 1 bardak suda kaynatılarak ılıyınca içilir. ( 1 çorba kaşığı)

9- Siyah turp oyulur, oyuğa bir miktar bal konur. Sabaha kadar beklenir. Sabah kalktığınızda turpun oyuğunda biriken ballı sıvı içilir.

BEBEKLER İÇİN UYGULANABİLECEK BALGAM SÖKTÜRÜCÜLER NELERDİR?

1- Elma kabuklarının soyulduktan sonra, kabukların bir miktar kaynatılması ile yapılan çay azar azar verilir.

2- Ihlamur suyu verilir.

3- Adaçayı azar azar verilebilir.

4- Havuç suyu içirilebilir.

5- Çörek otu 1 bardak suda kaynatılır ve suyu ılıyınca içirilir.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:15
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