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Aktüel Balenin önemli eserleri "Bale Gala" etkinliğinde sanatseverlerle buluştu
Aktüel

Balenin önemli eserleri "Bale Gala" etkinliğinde sanatseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:16:56 -
Balenin önemli eserleri "Bale Gala" etkinliğinde sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Balenin en önemli eserlerinden seçkiler, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından gerçekleştirilen "Bale Gala" programında sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde yapıldı.

Daha önce sanatseverlerle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserlerinin en özel bölümlerinden oluşan programda "Uyuyan Güzel", "Kuğu Gölü", "Paquita", "Don Kişot", "Giselle", "Diana ve Acteon", "Dört Mevsim", "Fındıkkıran", "Le Corsaire", "La Bayadere" balelerinden bölümler sahnelendi.

Azeri piyanist Mushfig Quliyev, etkinlikteki bazı eserlere piyanosuyla eşlik etti.

Yaklaşık 50 dakika süren etkinlik, 3 Aralık'ta saat 20.00'de, 24 ve 28 Kasım ile 5 Aralık'ta ise saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle yeniden buluşacak.

Temsilde, Pyotr İlyiç Çaykovski, Ludwig Minkus, Adolphe Adam, Cesare Pugni, Antonio Vivaldi, Riccardo Drigo, Peter Oldenburg'un müziklerine Uğur Seyrek, Marius Petipa, Jean Coralli ve Jules Perrot ile Vasily Livanov'un yaptığı koreografiler sergilendi.

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