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Balçova’ya yeni kültür merkezi

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yapımı devam eden kültür merkezini inceleyerek inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:14
Balçova’ya yeni kültür merkezi

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yapımı devam eden kültür merkezini inceleyerek inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.



Balçova’da geçtiğimiz aylarda temeli atılan kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor. Balçova’da yaşayan vatandaşların yeni sosyal ve kültürel aktivite alanı olacak kültür merkezinde 800 kişilik tiyatro salonu, 180 kişilik çok amaçlı salon, bir adet kütüphane, 70 kişilik gösteri salonu ve iki adet kafeterya yer alacak. Otopark katı tamamlanan inşaatın zemin üstü katlarının yapımı da hızla sürüyor. Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile merkezin inşaatında incelemelerde bulunan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Balçova’da sanatın birçok alanında etkinlikler düzenliyoruz. Şimdiye kadar farklı salonlarda bu ihtiyacı gideriyorduk ama etkinlikler artınca bu merkeze daha çok ihtiyaç duyar hale geldik. Balçova’da yaşayan vatandaşlarımızı bu merkezde çok farklı sanatsal aktivitelerle buluşturacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:14
  1. kültür
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