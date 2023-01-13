Balayı Tatillerinde yeni bir dönem; Balayı Villası Kiralama

Balayı tatili; yeni evlenen çiftlerin, mutluluk adımını attıktan sonra birlikte yaptıkları ilk tatil olarak tanımlanır. Her ne kadar tatil olarak görünse de, eski inançlara göre evliliğin ilk zamanları nasıl geçerse ilerleyen dönemlerde de evliliğin öyle devam edeceği inancı üzerine kurulmuş bir adet olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu yüzden, yeni evlenen çiftler için balayı tatilleri önemli bir yer edinmektedir. Yurt dışı kaynaklı bu inan son dönemlerde yurdumuzda da benimsenmiş ve balayı tatilleri bir adet haline gelmiştir.

Balayı çifleri daha önceleri yurtiçinde ya da yurtdışında, otel, gemi tatili gibi tatiller tercih ederken, son dönemlerde daha da trend olan villa kiralama sistemini tercihi etmeye başlamışlardır. Villa kiralama çiftlere daha özel, daha muhafazakar tatil geçirme imkanı sağlamıştır. ‘’Balayı Turizmi’’ olarak lanse edilmeye başlayan villa kiralama sistemi, villaların özel havuzlu olması, sauna, hamam gibi ek özelliklerin olması ile lüks bir tatili çiftlere sunmaktadır. Ayrıca, düğün tarihleri, sğuk dönemlere denk gelen çiftler için, iç-dış havuz ısıtmalı villalar mevcuttur ki; bu sayede havalar serin olsa dahi, iç-dış havuz ısıtma sistemi, sauna, hamam ile birlikte balayı tatilinin keyfini sonuna kadar tadabilirler. Havuz ısıtma sisteminin, ek ücret karşılığı açıldığını da gözden kaçırmamak gereklidir. Balayı tatillerinde, sevdiklerine sürpriz yapmak, sevdikleriyle güzel anılar biriktirmek isteyenler için, isteğe bağlı olarak süsleme organizasyonu hizmeti verilebilmektedir. Böylece, sevdikleri ile daha mutlu, daha özel bir tatil geçirilecektir.

Balayı tatili yapmak isteyen çiftler için önemli olan, dikkat edilmesi gereken hususlar, balayı villası kiralayacak oldukları bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurmalarıdır. Ayrıca, kiralama yapacakları firmanın villanın bulunduğu bölgede bir ofisi olması, yaşanacak herhangi bir olumsuz durumda, hızlı çözüm için önemli olacaktır.

Villa kiralama sektörünün son dönemlerde trend olması ile birlikte, bu işten kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılar türemeye başlamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Firmanın TURSAB üyesi olup olmadığını teyit etmek, güvenilir firmaları tercih etmektir.

13 yıldan bu yana Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde hizmet veren, güvenilir bir villa kiralama şirketi olan “www.kiralikvilladatatil.com” (Villa Kiralama Ltd.Şti.) sizlere balayı villaları konusunda elindeki bir çok seçenekten sunumlar yaparak yardımcı olacaklardır. Ayrıca Kalkan, Fethiye ve Sapanca bölgelerinde ile sizlere yerinde hizmet vereceklerdir.

Romantik, etrafta ki meraklı gözlerden uzak, muhafazakar, özel, rahatlatıcı bir tatil geçirmek isteyen çiftler için, Balayı Villası kiralamak tercih edilebilir güzel bir seçenektir.