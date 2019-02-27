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Balat'ta çökme riski! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

İstanbul'un tarihi semti Balat'ta bulunan 3 katlı metruk bir binadan düşen parçalar üzerine, sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
Balat'ta çökme riski! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Fatih’te, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmının yola yıkılması nedeniyle sokak geçişlere kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Fener Külhani Sokağı’ndaki 3 katlı, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmı sokağa doğru yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Yaklaşık 5 yıldır bir derneğin faaliyet gösterdiği binanın, 2 hafta önce risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi.

Maviay Sigara, Alkol, Kumar, Uyuşturucu, Teknoloji Bağımlılığı, Şiddet ve Obezite ile Mücadele Derneğinin Genel Başkanı Hasan Bayraktar, binanın incelenmesi için 2 hafta önce belediyeye başvuruda bulunduğunu ve ekiplerin risk taşıdığı gerekçesiyle bina girişini önlem amacıyla geçişlere kapattığını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  1. İstanbul
  2. Balat
  3. Bina çökmesi
  4. giriş ve çıkışlar kapatıldı

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