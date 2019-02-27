Balat'ta çökme riski! Giriş ve çıkışlar kapatıldı İstanbul'un tarihi semti Balat'ta bulunan 3 katlı metruk bir binadan düşen parçalar üzerine, sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fatih’te, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmının yola yıkılması nedeniyle sokak geçişlere kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Fener Külhani Sokağı’ndaki 3 katlı, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmı sokağa doğru yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı. Yaklaşık 5 yıldır bir derneğin faaliyet gösterdiği binanın, 2 hafta önce risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi. Maviay Sigara, Alkol, Kumar, Uyuşturucu, Teknoloji Bağımlılığı, Şiddet ve Obezite ile Mücadele Derneğinin Genel Başkanı Hasan Bayraktar, binanın incelenmesi için 2 hafta önce belediyeye başvuruda bulunduğunu ve ekiplerin risk taşıdığı gerekçesiyle bina girişini önlem amacıyla geçişlere kapattığını belirtti.

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