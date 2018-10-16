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Balaban’ın kardeşi Hakk’a yürüdü

Gazetemiz Akit’in emektarı Türkiye’nin önemli karikatüristlerinden, Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16 Ekim 2018 Salı 11:15
Balaban’ın kardeşi Hakk’a yürüdü

HABER MERKEZİ

Bir çileli dava yolcusu daha ebediyete göç etti. Büyük Doğu fikriyatının öncüleri arasında yer alan Kaya Balaban, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Gazetemiz Akit’in emektarı Türkiye’nin önemli karikatüristlerinden, Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ruhunu Rahmet-i Rahman’a teslim etti.

Merhum mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun yakın arkadaşlarından olan Kaya Balaban’ın cenaze namazı bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak. Balaban’ın naaşı Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Akit Medya Grubu olarak merhum Kaya Balaban’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:15
  1. Kaya Balaban
  2. Akit
  3. Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban
  4. Rahmet-i Rahman
  5. Salih Mirzabeyoğlu
  6. Ataşehir Mimar Sinan Camii
  7. Ihlamurkuyu Mezarlığı
  8. Akit Medya Grubu

YORUM YAZ

  • NecipNecip1 sa önce
    Allah rahmet eylesin..
  • Mirza SalihMirza Salih2 sa önce
    Allah rahmet eylesin..
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