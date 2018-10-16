Balaban’ın kardeşi Hakk’a yürüdü
Gazetemiz Akit’in emektarı Türkiye’nin önemli karikatüristlerinden, Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.16 Ekim 2018 Salı 11:15
HABER MERKEZİ
Bir çileli dava yolcusu daha ebediyete göç etti. Büyük Doğu fikriyatının öncüleri arasında yer alan Kaya Balaban, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Gazetemiz Akit’in emektarı Türkiye’nin önemli karikatüristlerinden, Yayın Kurulu Üyemiz Yalçın Turgut Balaban’ın kardeşi olan Kaya Balaban, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ruhunu Rahmet-i Rahman’a teslim etti.
Merhum mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun yakın arkadaşlarından olan Kaya Balaban’ın cenaze namazı bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak. Balaban’ın naaşı Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
Akit Medya Grubu olarak merhum Kaya Balaban’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
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